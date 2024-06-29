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        LGS'den tam puan alan Yasir: Günde 5 saat ders çalıştım

        BİNGÖL'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yasir Balat (14), "Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:30
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        LGS'den tam puan alan Yasir: Günde 5 saat ders çalıştım
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        BİNGÖL’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yasir Balat (14), “Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek” dedi.

        Bingöl’de özel bir okulda eğitim gören Yasir Balat, LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Günde 5 saat ders çalıştığını belirten Yasir Balat, “14 yaşıma birkaç ay sonra gireceğim. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri bu sınava çalışıyordum ve hedefime ulaştım. Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. FUTSAL takımında da il birincisi olduk. Sorularda takıldığım yerleri öğretmenlerimle çözüyordum, bu benim için çok önemliydi. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek” diye konuştu.

        ‘BÜTÜN ANNE BABALAR BU DUYGULARI YAŞAMALI’

        Yasir’in babası Şeref Balat, oğluna her zaman destek olduklarını söyleyerek, “Oğlum LGS'de tam puan aldı, aile olarak çok mutlu olduk. Özellikle son 1 yıl hedefledik. Denemelerden sonra kaçırdığı soruların muhasebesini yaptık. Dikkatsizlik ve dalgınlıktan dolayı kaçırdığı sorular vardı. Tam puan nasıl alabiliriz, şeklinde program yaptık ve Yasir çalıştı, başardı. Öğretmenleri ve ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hedefine ulaştığı için mutluyuz, bu çok güzel bir duygu. Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı. İnşallah gelecekte de istediği yerlere ulaşır” dedi.

        BİNGÖL’DEN 2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan, Bingöl’de sınava giren Yasir Balat ve Hasan Bakır’ın 500 tam puan aldığını belirterek, “Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bizler de çocuklarımızın başarı durumlarını takip ettik. İki öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığını gördüğümüzde il olarak çok gurur duyduk, mutlu olduk. Çocuklarımızın 1 yıl boyunca çalışıp emeklerinin karşılığını almaları biz eğitimcileri çok mutlu etti. Bunun diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Yasir ve Hasan kardeşimin bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarına başarı katarak devam etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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