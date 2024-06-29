LGS'den tam puan alan Yasir: Günde 5 saat ders çalıştım

BİNGÖL’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Yasir Balat (14), “Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek” dedi.

Bingöl’de özel bir okulda eğitim gören Yasir Balat, LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Günde 5 saat ders çalıştığını belirten Yasir Balat, “14 yaşıma birkaç ay sonra gireceğim. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri bu sınava çalışıyordum ve hedefime ulaştım. Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. FUTSAL takımında da il birincisi olduk. Sorularda takıldığım yerleri öğretmenlerimle çözüyordum, bu benim için çok önemliydi. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek” diye konuştu.

‘BÜTÜN ANNE BABALAR BU DUYGULARI YAŞAMALI’ Yasir’in babası Şeref Balat, oğluna her zaman destek olduklarını söyleyerek, “Oğlum LGS'de tam puan aldı, aile olarak çok mutlu olduk. Özellikle son 1 yıl hedefledik. Denemelerden sonra kaçırdığı soruların muhasebesini yaptık. Dikkatsizlik ve dalgınlıktan dolayı kaçırdığı sorular vardı. Tam puan nasıl alabiliriz, şeklinde program yaptık ve Yasir çalıştı, başardı. Öğretmenleri ve ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hedefine ulaştığı için mutluyuz, bu çok güzel bir duygu. Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı. İnşallah gelecekte de istediği yerlere ulaşır” dedi.