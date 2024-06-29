Bingöl'de çıkan örtü yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Genç ilçesi Çevirme köyü kırsalında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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