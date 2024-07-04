Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesi Yüzen Ada Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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