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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:40
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
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        BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Solhan ilçesi Yüzen Ada Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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