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        Bingöl'de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi

        BİNGÖL ve Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda,13 farklı noktada 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök de skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:55
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        Bingöl'de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
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        BİNGÖL ve Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda,13 farklı noktada 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök de skunk ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında merkez ve Genç ilçesi kırsalındaki 13 noktada arama yapıldı. Aramalarda 105 bin 895 kök Hint keneviri, 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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