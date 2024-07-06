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        Jandarmanın yaralı bulduğu dağ keçisi tedaviye alındı

        BİNGÖL'de jandarma ekiplerinin sol arka ayağı kırık halde bulduğu dağ keçisi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:00
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        Jandarmanın yaralı bulduğu dağ keçisi tedaviye alındı
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        BİNGÖL’de jandarma ekiplerinin sol arka ayağı kırık halde bulduğu dağ keçisi, tedaviye alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerinin çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yürüttüğü kontrol ve denetimleri sırasında, merkeze bağlı Yolçatı köy yolunda, yaralı ve bitkin halde bir dağ keçisi bulundu. Dağ keçisini bir süre besleyen ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dağ keçisi, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Sol arka ayağının kırıldığı belirlenen dağ keçisi, tedaviye alındı. Keçinin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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