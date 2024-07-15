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        Hayvan çiftliği inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

        BİNGÖL'dehayvan çiftliği inşaatında çatı ve duvarların çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçilerden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:30
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        Hayvan çiftliği inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
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        BİNGÖL'dehayvan çiftliği inşaatında çatı ve duvarların çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçilerden S.Ö. (45) hayatını kaybetti, H.A. yaralandı.

        Olay, 15.00 sıralarında merkeze bağlı Garip köyünde meydana geldi. Köyde yapımı süren büyükbaş çiftliğinin çatı ve duvarları, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 2 işçi, enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile işçiler S.Ö. ve H.A., enkaz altından çıkarıldı. Kontrolde S.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. da ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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