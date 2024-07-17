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        8 yaşındaki Miraç, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı

        BİNGÖL'de Miraç Aksoy (8), evine giderken, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:25
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        8 yaşındaki Miraç, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı
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        BİNGÖL'de Miraç Aksoy (8), evine giderken, başıboş köpeğin saldırısında yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda oynadıktan sonra evine dönmek isteyen Miraç Aksoy, sokakta başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça ve bacağından yaralanan Miraç, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Miraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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