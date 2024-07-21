Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada

BİNGÖL’de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E.’ye (13) otomobil çarptı. Ahmet’in metrelerce havaya savrularak ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E.’ye, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Kazada Ahmet E., metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.