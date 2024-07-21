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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını, söndürüldü

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 02:21 Güncelleme: 21.07.2024 - 02:25
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını, söndürüldü
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        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 3 iş makinası, 2 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale başlatılırken, vatandaşlar da ekiplere destek oldu. Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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