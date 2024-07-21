Bingöl'de doğan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

BİNGÖL'de3'üncü basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle sevk edilmek istenen 1 günlük bebek, ambulans helikopter ile Elazığ'a gönderildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde 36 haftalık olarak doğan ve yenidoğanın geçici takipnesi (TTN) tanısı konulan 1 günlük bebek için 3'üncü basamak yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevki istendi. Bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık Komuta ile görüşme yapıldı. Talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede kente ulaştı. Ambulans helikopter ile Fırat Üniversitesi Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne götürülen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.