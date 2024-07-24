Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı

        BİNGÖL'de madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’de madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Valilik olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        “Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bingöl'de bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 7...
        GÜNCELLEME - Bingöl'de bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 7...
        Bingöl Emniyet Müdürlüğünden kentte gerçekleşen bıçaklı saldırılara ilişkin...
        Bingöl Emniyet Müdürlüğünden kentte gerçekleşen bıçaklı saldırılara ilişkin...
        Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyeli beli...
        Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyeli beli...
        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı
        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü