Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı

BİNGÖL’de madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.