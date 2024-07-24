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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (2)

        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBingöl'de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:40
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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (2)
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        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Bingöl’de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin, alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen kişinin arkasından yaklaşıp, sırtından bıçaklıyor. Aldığı bıçak yarasıyla yere düşen kişi, ardından ayağa kalkarak büfeye sığınıyor. Saldırgan daha sonra bölgeden ayrılıyor.

        CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

        Olayın görgü tanığı taksi şoförü Mahir Celayir, “Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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