Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (3)

AKRABALARINIZİYARETE GELMİŞ

Bingöl’de madde bağımlısı şüphelinin öldürdüğü 2 kişiden birinin Ekrem Budancamanak (85) olduğu belirlendi. Budancamanak’ın kalp hastası olduğu, daha önce birkaç kez operasyon geçirdiği, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin’in Tarsus ilçesinden Bingöl’e geldiği belirtildi. Ekrem Budancamanak’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus’a götürülüp defnedileceği bildirildi.