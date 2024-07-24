Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (3)
AKRABALARINIZİYARETE GELMİŞBingöl'de madde bağımlısı şüphelinin öldürdüğü 2 kişiden birinin Ekrem Budancamanak (85) olduğu belirlendi.
AKRABALARINIZİYARETE GELMİŞ
Bingöl’de madde bağımlısı şüphelinin öldürdüğü 2 kişiden birinin Ekrem Budancamanak (85) olduğu belirlendi. Budancamanak’ın kalp hastası olduğu, daha önce birkaç kez operasyon geçirdiği, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin’in Tarsus ilçesinden Bingöl’e geldiği belirtildi. Ekrem Budancamanak’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus’a götürülüp defnedileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.