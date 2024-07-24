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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (6)

        TUTUKLANDIBingöl'de2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:51
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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (6)
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        TUTUKLANDI

        Bingöl’de2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zazaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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