Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (6)
TUTUKLANDIBingöl'de2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bingöl’de2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Emir Can Zazaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zazaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
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