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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (7)

        VALİUSTA: DEFALARCA TEDAVİDEN, HASTANEDEN KAÇAN, YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKAN BİRİBingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının tutuklanan şüphelisi Emir Can Zazaoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:15
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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (7)
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        VALİUSTA: DEFALARCA TEDAVİDEN, HASTANEDEN KAÇAN, YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKAN BİRİ

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı olayının tutuklanan şüphelisi Emir Can Zazaoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Usta, yaptığı açıklamada, “Sevgili Bingöllüler, Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum’a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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