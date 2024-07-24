Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (8)

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar’ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Çaparlar’ın cenazesi, Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

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