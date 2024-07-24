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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (8)

        ÖLENLERDENERDAL ÇAPARLAR, TOPRAĞA VERİLDİBingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:15
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        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (8)
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        ÖLENLERDENERDAL ÇAPARLAR, TOPRAĞA VERİLDİ

        Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar’ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Çaparlar’ın cenazesi, Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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