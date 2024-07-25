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        Bingöl'demadde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldiBİNGÖL'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu ölenlerin sayısı Fikri Carfi ve Özcan Aydın'ın da hayatını kaybetmesiyle 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:30
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        Bingöl’demadde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi

        BİNGÖL’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu ölenlerin sayısı Fikri Carfi ve Özcan Aydın’ın da hayatını kaybetmesiyle 4’e yükseldi. Hastanelerdeki 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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