Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

OLAYDAN6 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Bingöl’de bıçakla saldırdığı 4 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı nedeniyle cezaevinde olduğu, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi ve ailenin de zararı karşılaması üzerine 19 Temmuz’da tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, Zazaoğlu’nun babası Mehmet Zazaoğlu’nun 28/11/2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulunmasının ardından, mahkemenin aynı gün dilekçeyi işleme koyduğu, 29.11.2023’te Bingöl Devlet Hastanesi tarafından Emir Can Zazaoğlu’nun bipolar bozukluk, manik atak ve madde bağımlılığı gibi nedenlerden hastaneye yatırılmasının uygun olacağı şeklinde ön rapor hazırlandığı, aynı gün Zazaoğlu’nun Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatışının yapıldığı ancak 1 gün sonra hastaneden firar ettiği öğrenildi.