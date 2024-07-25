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        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi (3)

        YARALILAR,SALDIRI ANINI ANLATTIBingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda yaralananlardan Ahmet Güzel (54) ile Niyazi Yıldız (50), olay anını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:25
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        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi (3)
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        YARALILAR,SALDIRI ANINI ANLATTI

        Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda yaralananlardan Ahmet Güzel (54) ile Niyazi Yıldız (50), olay anını anlattı. Olayda boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Niyazi Yıldız (50), şüphelinin kendisini takip ederek bıçakla saldırdığını ifade ederek, “Ara sokakta bulunan kahvehaneye gidip çay içtim. Sonra genç biri geldi. 'Benim yanıma gelme' dedim ama beni takip etti. Ardından boynuma bıçak vurdu” dedi.

        ‘ARKAMDAN BIÇAKLADI, OTOBÜS DURAĞINA KAÇTIM’

        Olayda sırtından yaralanan 5 çocuk babası Ahmet Güzel ise yürürken arkasından bıçaklandığını ve bilincini kaybettiğini belirterek, “Dün işten geldim ve evde oturuyordum. Çarşıya çıktım ve eski Yenişehir Karakolu’nun oraya geldim. Tanımadığım biri arkamdan bıçak sapladı. O esnada arkamı döndüğümde 20’li yaşlarda bir gencin olduğunu fark ettim. O an şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Durakta durduktan sonra hemen karşıdaki sağlık ocağına geçtim. Pansuman yapıldıktan sonra ambulans gelerek beni alıp devlet hastanesine götürdü” dedi.

        Sağlık durumları iyi olan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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