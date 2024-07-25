Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi (4)

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden yaralılardan Fikri Carfi’nin (53) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Dikme Köyü’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Carfi’nin cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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