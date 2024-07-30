Bingöl'de 2 ilçede örtü yangını

BİNGÖL’ün Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalında çıkan örtü yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yağızca köyü ile Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü köyü yakınlarında öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.