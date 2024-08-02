Bingöl'de kamyonet, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü yolunda meydana geldi. Mücahit Baytok idaresindeki plakası öğrenilmeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Abdullah Ayaz, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

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