Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        İş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu

        BİNGÖL'de, sebze halindeki iş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'de, sebze halindeki iş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu. Şemsiyenin hal içerisinde savrulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde sebze halindeki iş yerinin önünde meydana geldi. Park halindeki kamyonun önünde duran şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu. Bir süre savrulan şemsiye, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şemsiyenin savrulduğu, bazı çalışanların da yakalamak için peşinden koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasınd...
        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasınd...
        Heniyye suikastı Solhan'da basın açıklamasıyla protesto edildi
        Heniyye suikastı Solhan'da basın açıklamasıyla protesto edildi
        Bingöl'de 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram esrar ele geçirildi
        Karlıova'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Karlıova'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Solhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Solhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı
        Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı