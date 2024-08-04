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        Bingöl'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

        BİNGÖL'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:05
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        Bingöl'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
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        BİNGÖL’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Elazığ Karayolu, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 M 0034 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 27 ANE 765 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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