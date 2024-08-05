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        Bingöl'de otobüs ile kamyonun çarpıştığı kaza kamerada

        BİNGÖL'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı ve 1'i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:20
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        Bingöl'de otobüs ile kamyonun çarpıştığı kaza kamerada
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        BİNGÖL'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile kamyonun çarpıştığı ve 1'i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Bingöl-Elazığ kara yolu Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 M 0034 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 27 ANE 765 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun çarptığı otobüsteki yolcuların savrulduğu, ardından dışarı çıktığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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