Bingöl'de 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Solhan ilçesi Doğuyeli mezrasında yaşayan T.Y.’nin yakınları, vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kontrol Komuta Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığı koordinesiyle karayolu ulaşımının olmadığı mezraya, ambulans helikopter yönlendirildi. T.Y., ambulans helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.