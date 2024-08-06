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        Bingöl Karlıova'da silikozis hastalığından 29'uncu ölüm

        İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Yunus Kamacı (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:30
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        Bingöl Karlıova'da silikozis hastalığından 29'uncu ölüm
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        İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Yunus Kamacı (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 29’a yükseldi.

        İstanbul Esenyurt’ta, 2000’li yıllar arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Yunus Kamacı, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kamacı’nın ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl’ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Kamacı’nın cenazesi, Karlıova ilçe merkezinde toprağa verilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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