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        Bingöl'deki orman yangını, 8 saatte söndürüldü

        BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:55
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        Bingöl'deki orman yangını, 8 saatte söndürüldü
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda, dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, kurumlara ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin 8 saatlik müdahalesiyle saat 01.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda gece boyunca soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        VALİ USTA: BU YILKİ EN BÜYÜK YANGIN

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, “Dün akşam 17:30 sularında Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri mevkiinde başlayan orman yangını bu gece 01:30 sularında kontrol altına alınarak gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Bu yılki en büyük yangın olarak kayıtlara geçecek yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndüren Bingöl Orman Teşkilatımız, Bingöl AFAD Teşkilatımız ile Bingöl ve Genç Belediyeleri itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere görev alan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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