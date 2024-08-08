Bingöl'deki orman yangını, 8 saatte söndürüldü

BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda, dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, kurumlara ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin 8 saatlik müdahalesiyle saat 01.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda gece boyunca soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.