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        Bingöl'de çıkan orman yangını, söndürüldü

        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 07:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:30
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        Bingöl'de çıkan orman yangını, söndürüldü
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        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 7 evdeki 89 kişi tahliye edildi. Diyarbakır'dan sevk edilen 2 helikopterin de desteğiyle yürütülen çalışmalarla yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        'DİKKATSİZ ATILAN BİR KİBRİT VEYA İZMARİT, BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİYOR'

        Yangın bölgesine gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti. Vali Usta, burada yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde yangınlara çok sık rastlandığını belirterek, “Orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, UMKE ve AFAD ekiplerinin katkılarıyla yaklaşık 200 personelin yer aldığı ekibimizle ve iş makineleriyle yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. İhtiyaten 7 evi boşalttık. 64'ü kadın, 20'si çocuk 89 kişiyi tahliye ettik. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hakikaten hava çok sıcak. Dikkatsiz atılan bir kibrit, bir sigara izmariti çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Kısa zamanda 88 yangına ulaştık Bingöl'de. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını diliyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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