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        Ağaçlara çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı

        BİNGÖL'de yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:25
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        Ağaçlara çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı
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        BİNGÖL’de yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çapakçur Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 12 ACF 492 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, alev alan araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yanan otomobil ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar görürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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