Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de anız yangını, 5 saatte söndürüldü

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de anız yangını, 5 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kaynak köyü kırsalındaki bir arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlem alınırken, çevredekilerinin de yardımıyla yangın 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Ağaçlara çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı
        Ağaçlara çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı
        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü
        Tartıştığı husumetlisi tarafından öldürüldü
        Bingöl'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Bingöl'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı