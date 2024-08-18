Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.15’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
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