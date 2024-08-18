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        Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:45
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        Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.15’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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