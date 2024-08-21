Bingöl'de orman yangını 2 saatte söndürüldü

Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü kırsalındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, 2 saatlik çalışma ile söndürüldü.

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