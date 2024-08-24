Bingöl'de 6 noktadaki orman ve örtü yangını söndürüldü

BİNGÖL’de 2’si orman 4‘ü örtü olmak üzere 6 noktada çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl’de gün içinde farklı saatlerde merkeze bağlı Ağaçeli ve Ekinyolu köylerinde orman yangınları, Döşekkaya, Doğanca, Mutluca ve Gökdere köylerinde ise örtü yangınları çıktı. İhbarla bölgelere Bingöl Orman işletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Genç Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlara toplamda 4 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.