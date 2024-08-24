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        Bingöl'de 6 noktadaki orman ve örtü yangını söndürüldü

        BİNGÖL'de 2'si orman 4'ü örtü olmak üzere 6 noktada çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:50
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        Bingöl'de 6 noktadaki orman ve örtü yangını söndürüldü
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        BİNGÖL’de 2’si orman 4‘ü örtü olmak üzere 6 noktada çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 

        Bingöl’de gün içinde farklı saatlerde merkeze bağlı Ağaçeli ve Ekinyolu köylerinde orman yangınları, Döşekkaya, Doğanca, Mutluca ve Gökdere köylerinde ise örtü yangınları çıktı. İhbarla bölgelere Bingöl Orman işletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Genç Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlara toplamda 4 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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