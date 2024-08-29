Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düzenlendi

BİNGÖL'de Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş olmak üzere 7 il ve 22 ilçede hasara yol açan Karlıova merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Karlıova ilçesinde saat 00.15'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş'ta hissedildi ve geniş çapta yıkıma yol açtı. 22 ilçeyi de etkileyen deprem senaryosunun ardından Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı ve kurtardıkları yaralıları, Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında kurulan Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı. Tatbikatta, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, kurum müdürleri de yer aldı.