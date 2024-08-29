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        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düzenlendi

        BİNGÖL'de Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş olmak üzere 7 il ve 22 ilçede hasara yol açan Karlıova merkezli 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:35
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        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düzenlendi
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        BİNGÖL'de Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş olmak üzere 7 il ve 22 ilçede hasara yol açan Karlıova merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Karlıova ilçesinde saat 00.15'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş'ta hissedildi ve geniş çapta yıkıma yol açtı. 22 ilçeyi de etkileyen deprem senaryosunun ardından Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı ve kurtardıkları yaralıları, Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında kurulan Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı. Tatbikatta, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, kurum müdürleri de yer aldı.

        'ENİNDE, SONUNDA BURADA BİR DEPREM YAŞANACAK'

        Vali Usta, Bingöl'de yıkıcı deprem etkisini en az zararla atlatılacağını düşündüklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi Bingöl, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) hattının geçtiği deprem bölgesidir. Bilim adamları, akademisyenler konuştukları zaman Bingöl'den, Karlıova'dan ve Yedisu'dan bahsetmedikleri takdirde, yaptıkları bilgilendirmede eksik oldukları gibi bir algı var. Hakikaten Bingöl, bir deprem bölgesi. Eninde, sonunda burada bir deprem yaşanacak. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. Biz de Bingöl Valiliği olarak AFAD başkanımızla konuştuk ve bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl'de yapılmasını ilettik. Gece itibarıyla bölgesel tatbikat burada başladı. Senaryo gereği gece saat 00.15'te 7.5 büyüklüğünde, Bingöl Karlıova Hacılar merkezli bir deprem yaşadık. Tam çalışma gruplarıyla Bingöl'de yerimizi aldık. Çevre illerin de bu depremden zarar gördüğünü tespit ettik ve bu kapsamda bize Adaklı ilçemize Samsun'dan, Genç ilçemize Mardin'den, Karlıova ilçemize Rize'den, Kiğı ilçemize Siirt'ten, kent merkezine Van’dan Solhan’a Batman'dan, Yedisu'ya Sivas AFAD müdürlüklerinden destek verildi. Deprem, 7 ilde 22 ilçemizi etkiledi. İnşallah deprem yaşamayız ama muhtemel bir depremde de Bingöl insanının sağduyusu, tecrübesi, yapı stokumuzun yeterliliğiyle depremin yıkıcı etkisini en az zararla atlatacağımızı düşünüyoruz. Çeşitli afet tiplerinde de tatbikatlar gerçekleştirdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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