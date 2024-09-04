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        Deprem riski olan Bingöl'de UMKE lojistik merkezi kuruldu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu Bingöl'de, deprem hazırlıkları kapsamında UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tarafından lojistik merkezi kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:50
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        Deprem riski olan Bingöl'de UMKE lojistik merkezi kuruldu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu Bingöl’de, deprem hazırlıkları kapsamında UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tarafından lojistik merkezi kuruldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından uzmanların sık sık deprem uyarılarının bulunduğu Bingöl’de, UMKE tarafından lojistik merkezi kuruldu. 105 bin metrekarelik alanda inşa edilen lojistik merkezinde, olası bir deprem anında kullanılmak üzere 600 kişinin tedavi edilebileceği sahra hastaneleri hazırlandı. Merkezde 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları, mobil banyo ve tuvalet gibi çeşitli operasyonel alanlar bulunuyor. Ayrıca, 200 veya daha fazla yatak kapasitesine sahip olan merkezde, deprem anında 175 personel görev yapacak. Günlük olarak ise 18 personel merkezde hazır bekletiliyor.

        VALİ USTA: TÜRKİYE’DE SADECE EDİRNE VE BİNGÖL’DE VAR

        Vali Ahmet Hamdi Usta, lojistik merkezini ziyaret ederek, ilgili kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Usta, lojistik merkezinin 2’ncisinin Bingöl’e kurulduğunu belirterek, “Hepinizin bildiği gibi, 29 Ağustos'ta bölgesel düzeyde 7 ilimizi etkileyen ve birinci depremden etkilenmeyen illerden aldığımız destekle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir tatbikat düzenledik. Bu tatbikat sırasında UMKE, sahra çadırlarıyla aktif bir şekilde rol aldı. Tatbikatımız çok başarılı geçti ve bugün yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla UMKE lojistik merkezindeyiz. Bu lojistik merkezi, Türkiye'de örneği sadece 2 defa olan yerlerden biridir. Biri Edirne'de, diğeri ise Bingöl'de bulunuyor. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra, basın, yayın organları ve akademisyenler, muhtemel bir depremin Bingöl'de olacağı konusunda görüş belirtti. Bu nedenle Bingöl'de hazırlıklarımızı yapmanın önemini anladık ve Bingöl'ü, tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde bir lojistik merkezi haline getirdik. Umarız böyle bir ihtiyacımız olmaz, ama olursa bu altyapıyla rahatlıkla başa çıkabiliriz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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