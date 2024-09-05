Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz operasyonunda, PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu belirlenen 8 odalı sığınak bulundu. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken içindeki yaşam malzemeleri de imha edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.