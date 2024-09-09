Bingöl'de PKK'lıların kullandığı depoda yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu'nda, terör örgütü PKK’ya ait, geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen depo ele geçirildi. Depo, içerisindeki yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK’lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

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