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        Bingöl'de PKK'lıların kullandığı depoda yaşam malzemesi ele geçirildi

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:50
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        Bingöl'de PKK'lıların kullandığı depoda yaşam malzemesi ele geçirildi
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK’lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu'nda, terör örgütü PKK’ya ait, geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen depo ele geçirildi. Depo, içerisindeki yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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