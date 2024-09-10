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        Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen Namet Kaptan (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:30
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        Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen Namet Kaptan (55), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana geldi. Bölgedeki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan, çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kaptan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaptan’ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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