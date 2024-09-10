Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana geldi. Bölgedeki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan, çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kaptan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaptan’ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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