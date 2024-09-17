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        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında

        HEMŞİRELER ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Başkanı Yunus Şimşek, "Kanun ve mevzuat gereği günlük 7 saat, haftada maksimum 35 saat çalışma süresi var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:15
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        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında
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        HEMŞİRELER ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Başkanı Yunus Şimşek, “Kanun ve mevzuat gereği günlük 7 saat, haftada maksimum 35 saat çalışma süresi var. Bunu HEP-SEN demiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası ve bağlı kanunlarımız diyor. Ancak personel yetersizliği bahanesiyle, arkadaşlarımız radyasyonlu alanlarda istekleri dışında çalıştırılıyor. Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında” dedi.

        Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan sağlık çalışanları, HEP-SEN Başkanı Yunus Şimşek ile birlikte basın açıklaması düzenlendi. 20 bini aşkın üyesiyle alanda olduklarını belirten Şimşek, çalışanların haklarını savunmak için meydanlarda olduklarını söyledi. Personel yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının radyasyonlu alanlarda istekleri dışında çalıştırıldıklarını belirten Şimşek, “Sendikaların görevi, çalışanların, işçilerin yanında olmak ve onların haklarını savunmaktır. Yanlarında oluyoruz, meydanda bulunuyoruz ama içeride muhatap bulamıyoruz, değerli arkadaşlar. Bir de bu makamlara bakalım: Türkiye’de başhekimler, bakım hizmetleri müdürleri ve yöneticiler nasıl seçiliyor? Bir sınava girmişler mi? Prosedüre uygun bir şekilde mi atanmışlar? Bugün burada 86’ncı eylemimizi gerçekleştiriyoruz, tam 3 yıl 7 aydır bunun cevabını bekliyoruz ama ne yazık ki hala bir yanıt yok. Ne görüyoruz? Dayısı olan, torpili olanlar birbiriyle yarışıyor, bize ise nöbet tutmak düşüyor. Eğer itiraz edersen yerindesin, ama itiraz edersen de saçma sapan tutanaklarla, hukuki karşılığı olmayan bahanelerle terbiye edilmeye çalışılıyorsun. Bu kurumlar, radyasyonla çalışan radyoloji teknikerlerimiz ve anjiyoda çalışan arkadaşlarımız için hayati önem taşıyor. Kanun ve mevzuat gereği günlük 7 saat, haftada maksimum 35 saat çalışma süresi var. Bunu HEP-SEN demiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası ve bağlı kanunlarımız diyor. Ancak personel yetersizliği bahanesiyle, arkadaşlarımız radyasyonlu alanlarda istekleri dışında çalıştırılıyor. Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında” dedi.

        ‘BUGÜN SUSARSAK YARIN SIRA HEPİMİZE GELECEK’

        Şimşek, açıklamasının devamında, “Bakın, burada radyasyonlu alanda çalışan bir arkadaşımıza tiroit kanseri teşhisi konuldu. Bu arkadaşımızın raporları var. 6 ay önce bu teşhis konuldu, ancak neden gizlendi? 6 ay sonra yapılan kontrollerde tekrar tiroit kanseri teşhisi koyuldu. Arkadaşımız Diyarbakır’a sevk edildi ve şu anda orada tedavi görüyor. Bir başka arkadaşımıza da bugün aldığımız duyumlara göre ön tanı konuldu. Peki, bu sorumluluğu kim alacak? Başhekim mi? Bakım Hizmetleri Müdürü mü? Kim hesap verecek? Değerli arkadaşlar, onların koltukları, torpilleri var. Bizim ise HEP-SEN’imiz var. Partili olmayan, referansı olmayanların sesi biziz. Personel dağıtım cetvelinde torpille koltuk kapmaya çalışanlar, bu arkadaşlarımızın vebalini alıyor. Basitçe ifade edelim: Hastanenin orta düzey yöneticilerinin 4 yardımcı sekreter ilan etmesi ve yoğun bakımdan personel çekerek kendilerine yardımcı atamaları, sağlık teknikerlerinin hayatını tehlikeye atıyor. Biz HEP-SEN olarak buna sessiz kalmayacağız. Hukuki adımları atacağız. Bu bir uyarı eylemidir, topyekun bir eylem değil. Sağlık Bakanlığı’nı teftişe davet ediyoruz. Gerekli incelemeleri ve soruşturmaları başlatsınlar. Bugün susarsak, yarın sıra hepimize gelecek” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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