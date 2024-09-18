Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır

         YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilikte; rüşvet, yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart ve haksızlık olmaz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır
        ABONE OL
        ABONE OL

         YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilikte; rüşvet, yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart ve haksızlık olmaz. Bunların hepsi Allah’ın izniyle tarihe karışmıştır. Ahlaklı ve maneviyatla belediyecilik dönemi başlamıştır" dedi. 

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret için Bingöl’e geldi. Genel başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile birlikte Bingöl Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Erbakan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde partisinin kazandığı Genç ilçesine geçti. Genç ilçesinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Erbakan, belediye önünde partililere hitap etti. Erbakan, konuşmasında, ilçedeki seçim başarısına vurgu yaparak, "Medyayı, gazeteleri, televizyonları, cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, milletvekillerini devreye sokmalarına rağmen karşımızda böyle bir gücün olmasına rağmen burada, Genç'te tarih yazdık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Tüm teşkilatımıza ve kahramanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

        'MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ DEMEK, BEREKET DEMEKTİR'

        Milli görüş belediyeciliğinde borç ve faizin tarihe karışacağını belirten Erbakan, "Şimdi, Belediye Başkanımızın öncülüğünde, Genç halkının bu önemli teveccühüne ve güvenine layık olmak için canla başla çalışacağız. Bu 5 yıl boyunca, yapılacak hizmetlerle Genç'i layık olduğu yere, milli görüşün ve refahın ışığında hep birlikte taşıyacağız, inşallah. Milli görüş belediyeciliği her şeyden önce adalet demektir. Genç Belediyemizle inşallah bu adaleti hakim kılacağız. Adalet nedir? Adalet, herkese, her kesimden insana eşit hizmet götürmektir. 'Sen bana oy vermedin, sen benden değilsin, o halde sana hizmet yok' anlayışı, artık tarihe karışmıştır. Bundan sonra, Belediye Başkanımız adil bir şekilde, her kesimden insana hizmet götürecektir. Adalet demek aynı zamanda ehliyet ve liyakatin esas alınması demektir. 'Akrabalarımı, yandaşlarımı getireyim' değil; kim ehliyetliyse, kim o göreve layıksa onlar göreve gelecek. Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir. Borç ve faiz dönemi tarihe karışacak, israf ve gereksiz harcamalar ortadan kaldırılacak. Kaynak üreterek denk bütçe yapılacak ve belediye borç batağından kurtarılacak. Milli görüş belediyeciliği aynı zamanda merhamet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Genç, her kesimden ve her yaştan insanımızın derdiyle ilgilenecek, Belediye Başkanımız onların sorunlarına derman olmak için gece- gündüz çalışacaktır. Milli görüş belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Bahane üretmez, çözüm üretir ve hizmet ortaya koyar. Bunun en güzel örnekleri, 1989- 1994 yıllarında milli görüş belediyelerinde görülmüştür. Şimdi aynı ruh ve istikametle, Genç ilçemizde bu hizmet belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Ahlaklı belediyecilikte; rüşvet, yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart ve haksızlık olmaz. Bunların hepsi Allah’ın izniyle tarihe karışmıştır. Ahlaklı ve maneviyatla belediyecilik dönemi başlamıştır. Milli görüşçü bir belediye başkanı, başkanlık makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görmez. Bu makamı milletin sorunlarını çözmek, onlara hizmet etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir ibadet makamı olarak görür. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Yayladere, 'Türkiye güzeli' doktoru bekliyor: Kendisini aramızda görmekten...
        Yayladere, 'Türkiye güzeli' doktoru bekliyor: Kendisini aramızda görmekten...
        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle so...
        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle so...
        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında
        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan saldırganın akli deng...
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan saldırganın akli deng...