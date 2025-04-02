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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:25
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kentte ilk olarak Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayıp, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüşen Aktaş, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aktaş, daha sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Erkan Davran, kurum amirleri ve personel de toplantıya katıldı. Bakan Yardımcısı Aktaş, daha sonra Vali Usta ile Bingöl-Elazığ kara yolundaki polis kontrol noktası ile Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan jandarma personelini ziyaret etti.

        ‘İKİNCİ HAYVAN BARINAĞI YAPILACAK’

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ziyaretin ardından Aftor mevkisindeki Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağında inceleme yaptı. Buradaki açıklamasında kente ikinci hayvan barınağı yapılacağını belirten Aktaş, "Belediye Başkanımızla birlikte Bingöl Belediyemizin hayvan barınağında bir inceleme yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi 16 dönümlük alana kurulmuş çok güzel bir tesis var. Burada sahipsiz hayvanlar öncelikli olarak Bingöl Belediyesi sınırları içerisinde olmak kaydıyla, diğer ilçelerden ve yine köylerden de hayvanlar toplanarak buraya getiriliyor. Burada en iyi şekilde hayvanların bakımı, beslemesi, tedavileri yapılıyor. Yine sağlık noktasında aşılama, kısırlaştırma, benzeri faaliyetler de buradaki görevli veteriner hekimler eliyle yapılıyor. Burada çok örnek bir çalışma olduğunu gördük. Sayın Başkanımıza ve burada emeği geçen bütün belediye çalışanlarına canıgönülden teşekkür ediyoruz. Tabii, Bingöl'ün genelinde, bütün diğer ilçelerde ve köylerimizde de sahipsiz hayvanların ve yine sahipsiz köpeklerin toplanarak kanunun belirlediği sınırlar ve çerçeve içerisinde onların da muhafaza altına alınmasıyla ilgili de Sayın Valimizin gayreti söz konusu. Elazığ yolu üzerinde, Hazine arazisi üzerinde belirlenmiş bir alan var. Orada da yine bunun daha büyüğünü, Sayın Valimiz inşallah hayata geçirecek. Özel İdare imkanlarıyla ve diğer belediyelerimizin de katkısıyla, ikinci bir hayvan barınağı da inşallah Bingöl'ümüze kazandırılmış olacak. Bingöl’ün tamamında başıboş, sahipsiz hayvan, köpek, dışarıda kalmamış olacak diye ümit ediyoruz. Sayın Valimize de bu gayreti için canıgönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek bir çalışmayı hayata geçirmiş olacak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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