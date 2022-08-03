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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

AA

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci olan 12 yaşındaki Eyüp Alka, başarısını eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Minikler Balkan Şampiyonası ile taçlandırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 ay önce kardeşinin yönlendirmesiyle judoya başlayan Eyüp Alka, antrenörü Nihat Özdemir sayesinde bu spordaki yeteneğini ortaya koydu.

Temmuz ayında çeşitli bölgesel şampiyonalarından ikincilikler elde eden Eyüp, Afyonkarahisar'da yapılan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyonluk elde etmeyi başardı.

Milli takıma seçilen Eyüp, Minikler Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden Eyüp, birincilik kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Minikler Balkan Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eyüp Alka, judoyu ilk başlarda sevmediğini ama antrenörü sayesinde yeteneklerini ortaya koyduğunu ve ileride antrenör olmak istediğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini belirten Eyüp, "Babam bu sporu 'bırak' dedi, ama annem kararı bana bıraktı. Ben de devam ettim. 10 aydır bu sporu sürdürüyorum. Judo bana güç kattı ve daha enerjik oldum. Artık nefesimi daha iyi koruyabiliyorum, iyi koşabiliyorum." dedi.

Şanlıurfa'da çıktığı ilk maçta korktuğunu ve ayaklarının titrediğini vurgulayan Eyüp, "Yenildim ve 2. oldum. Daha sonra Çorum'da 4 rakibimi yendim ve 2. oldum. Afyonkarahisar'daki şampiyonaya giderken bazıları birinci olamayacağımı söyleyerek, benimle dalga bile geçti. Allah izin verdi, aldım maçı ve birinci oldum. Şampiyon olduğumda çok değişik duygular hissettim." diye konuştu.


- Antrenör Özdemir: "Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi"

Antrenör Nihat Özdemir ise Bingöl'de özledikleri spor kültürünün oluşmaya başladığını söyledi.

Bu kültürün oluşmasının bütün spor branşlarına yansıdığını anlatan Özdemir, daha iyi başarıları elde etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sırtlarındaki yükün farkında olduklarını ve bu şekilde çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"5 yaşından 45 yaşında kadar yaklaşık 90 sporcumuz var. Anaokullarından başladık, ilkokul, ortaokullarda bu çalışmalarımız devam etti. Okul sporlarında Türkiye 2'ncisi ve 3'üncüsü sporcularımız var. Bunun neticesinde Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonumuz ve 5'incimiz var. Şampiyon sporcumuz Balkanlar'da ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Onun için de yoğun çalışmalara başladık. En iyi sonucu alabilmek için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi ve ilimizden ülkemizi temsil edebilecek çocukları bulup milli takıma göndermek."

Judonun çocukları tamamen disiplin altına aldığına işaret eden Özdemir, "Judo, görüntü itibarıyla sert ve kaba bir spor olarak görülüyor ama siz rakibinizi atarken dahi, onu korumak zorundasınız. Judo ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri sağlanıyor. Çocukları en iyi şekilde hazırlayıp, sağlıklı düşünen, karar verebilen bireyler olarak ayrıca bir eğitimden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.


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