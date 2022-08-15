Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kürük Şelalesi doğal güzelliği ve serin suyu ile ilgi görüyor.



İlçenin Kürük köyünde bulunan şelale, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor.

Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler Kürük Şelalesi'ni tercih ediyor.



Şelalenin ziyaretçilerinden Fuat Tugal, arkadaşının tavsiyesi üzerine serinlemek için Kürük Şelalesi'ne geldiğini söyledi.



Buradaki doğal güzellikleri ve serin suyu çok beğendiklerini ifade eden Tugal, herkese bu güzellikleri görmeleri tavsiyesinde bulundu.







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