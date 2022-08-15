Bingöl Belediyesi'nden "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi"ne ilişkin açıklama:

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde insan sağlığını veya tarım arazilerini tehdit edecek hiçbir unsurun bulunmadığını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Katık Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne ilişkin bazı sosyal medya paylaşımlarında asılsız iddialarda bulunulduğu belirtildi.



Yerinde görülmeden, eski görüntüler üzerinden yapılan paylaşımları iyi niyetle bağdaştırmanın mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için 2003 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu alındı. Bakanlık nezdinde yıl içerisinde yapılan periyodik denetimlerde hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Tesisimizde insan sağlığını veya tarım arazilerini tehdit edecek hiçbir unsur bulunmamaktadır. 'Çevre Dostu Enerji Üretimi' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında alanda kurulan tesislerde çöp gazından elektrik üretiliyor. Alana dökülen çöpler düzenli bir şekilde toprağa gömülüyor, gazı sıkıştırılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesisimizde günlük ortalama 120 ton katı atıktan 560 kilowatt/saat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu da günlük 1500 konutun aydınlatılmasına yetecek enerjiye denk. Belediyemiz bu projeden doğrudan yıllık 2 milyon 500 bin lira gelir elde ediyor."

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