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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu judocular, milli forma hedefiyle ter döküyor

AA

Down sendromlu judocular, milli forma hedefiyle ter döküyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Özel eğitim gördükleri okulda beden eğitimi öğretmenleri sayesinde judoya başlayan down sendromlu Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak ay-yıldızlı formayı giyebilmek için çalışıyor.

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından bir yıl önce judoya yönlendirilen 15 yaşındaki Gülseren Bürkek ve 20 yaşındaki İbrahim Budak, antrenörleri Nihat Özdemir'in yönetiminde yaptıkları çalışmalarla bu spordaki yeteneklerini ortaya koydu.

Spor sayesinde sosyalleşen ve iletişim becerileri gelişen judocular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu'nda eylül ayında gerçekleştirilecek "Judown milli takım seçmeleri"ne hazırlanıyor.

Milli takıma seçilmeleri halinde Portekiz'de düzenlenecek 3. Judown Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edecek Gülseren ve İbrahim azimleriyle hem ailelerinin hem de eğitim gördükleri okulun gururu oldu.


- "Bireysel yeteneklerini fark ettiler"

Judo antrenörü Nihat Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır Gülseren ve İbrahim ile çalışma yürüttüklerini, bu öğrencilerle kısa zamanda güzel yol aldıklarını söyledi.

Özdemir, down sendromlu öğrencilerin spora başlamadan önce iletişimlerinin yok denecek kadar az olduğunu ve spor sayesinde iletişim becerilerinin geliştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar hem sosyalleşti hem de bireysel yeteneklerini fark ettiler. Çocuklar bir yere hapsedilmemeli. Saha çalışanları olarak müdahale bulunmazsak bu çocukların birçoğunu kaybetmiş olacağız. Bu çocukları kazanmak istiyoruz ve kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Milli takıma seçilmeleri halinde Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, beden eğitimi öğretmenleri ve özel eğitim okulu her zaman yanımızda oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum."


- "Şampiyon olmak istiyorum"

Gülseren Bürkek judo yaparken keyifli vakit geçirdiğine dikkati çekerek, "Judoyu çok seviyorum, şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Anne Hatice Bürkek de kızının judoyu çok sevdiğini anlatarak, "Gülseren için judo çok iyi oldu. 'Ben kazanacağım.' diyor. Her zaman onun destekçisiyiz. İnşallah dünya şampiyonasına katılacak." değerlendirmesinde bulundu.


- "Okuyorum, spor yapıyorum"

İbrahim Budak, "Okuyorum, spor yapıyorum." ifadesini kullanırken, ağabey Şahin Budak ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köyde yaşadıklarını ama kardeşinin eğitimini ve judoyu sürdürebilmesi için kent merkezine yerleştiklerini söyledi.

Bu sporun kardeşine çok faydalı olduğunu anlatan Budak, ona destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve kardeşinin başaracağına inandığını sözlerine ekledi.

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