Bingöl'de dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenlendi

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Bingöl (AA) - Bingöl’ün Solhan ilçesinde dezavantajlı çocuklar için etkinlik yapıldı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin refakatinde çocuklar bowling oynadı.

Daha sonra çocuklar oyun merkezinde eğlenceli zaman geçirdi.



Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, çalışmalar kapsamında sürekli sahada olduklarını söyledi.

Özdemir, "Çocuklarımızı önemsiyoruz, onlar geleceğimizin teminatı. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü her fırsatta çocuklarımıza hissettirmeye gayret ediyoruz." dedi.







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