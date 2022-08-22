Bingöl'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sürüyor

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda trafik kontrol noktalarında Bingöl Belediyesi zabıta ekipleriyle köy minibüsü, özel halk otobüsü ve taksileri denetledi.

Durdurulan araçlarda sürüş bilgilerini kontrol eden ekipler, sürücülere maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı.

Trafik polisleri, günlük yaklaşık 50 toplu taşıma aracını denetliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.