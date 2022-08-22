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GÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda eğitim atışı sırasında merminin sekmesi sonucu meşelik ve otluk alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, polis ve İl Özel İdaresi ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

4 TOMA, Bingöl ve Ilıcalar beldesi belediyelerine ait 3 araç, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, greyder, sulama aracı ve 55 personel tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle 10 dönüm arazi zarar gördü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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