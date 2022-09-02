Bingöl'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş ve Bingöl-Erzurum kara yolunda yük taşıyan araçlar, yolcu otobüsleri ve servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı.

Bingöl-Elazığ kara yolu 33 Şehit Anıtı mevkisindeki denetimde, hız sınırı kontrol edilerek yolculara şoförlerin kaç saatte bir değiştiği soruldu.

Son bir ayda dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde, 7 bin 176 araç kontrol edildi.

İzmir'den Ağrı'ya yolcu taşıdığını kaydeden otobüs şoförü Kutbettin Kotan, trafik ekiplerinin denetimlerinden memnun olduğunu belirtti.

Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Uğur Polat da "Uygulamalardan memnunuz, devamlı yapılsın." dedi.

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